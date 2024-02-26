Новини

До законопроєкту про мобілізацію подали 4195 правок, ВР може розпочати розгляд з 6 березня, - Железняк

4 72943
мобілізація
Нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію №10449. З вівторка, 27 лютого, документ почнуть розглядати в оборонному комітеті Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з 27 лютого документ почнуть готувати до голосування у другому читанні.

Депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту.

"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", - зазначив Железняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації: "3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі"

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Grigoriy1959
    Кількість поправок свідчить лише про одне !! Закон - лайно !!!!
  • Vladimir Chayka
    Слуги зливають мобілізацію і все валять на Залужного
  • Марія 0102
    Якщо не хочеш прийняти закон,вноси тисячі правок.Зелене шапіто все робить для того,щоб Україна програла війну.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини