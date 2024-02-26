Дуже хочеться, щоб закон про реформу БЕБ було проголосовано найближчим часом, всі чекають, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається на ухвалення законопроєкту про реформу Бюро економічної безпеки найближчим часом.

Про це глава держави заявив під час форуму-презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз працюємо з партнерами, щоб дати якнайбільше можливостей для страхування від воєнних ризиків всіх інвестицій в Україні. Працюємо на багатьох напрямках, щоб зберегти та розширити можливості українського експорту. Ми працюємо над змінами в наших інституціях, щоб дати більше впевненості бізнесу. Зокрема Верховній Раді України треба провести реформу Бюро економічної безпеки України. Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес.

Тут присутній, до речі, голова Верховної Ради України. Дуже хочеться, щоб закон було проголосовано найближчим часом. Всі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні", - наголосив Зеленський.

За словами президента, важливо, щоб на терміни ухвалення законів впливали саме українці.

Нагадаємо, раніше Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який критикував бізнес і посли G7

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