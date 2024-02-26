Мін’юст сфальсифікував результати розслідування щодо побиття Дубінського в СІЗО, вимагатимуть повторної перевірки, - адвокати

Міністерство Юстиції завершило внутрішнє розслідування про обставини побиття нардепа Олександр Дубінського в СІЗО. Адвокати заявили, що звіт було сфальсифіковано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили його адвокати.

Так, документом встановлено, що побиття не було, проте, співробітникам СІЗО виписано догани.

Адвокати заявили, що після вивчення результатів службового розслідування, виявили низку неточностей та суперечностей у звіті. Зокрема, за їхніми словами, звіт містить неправдиві дані щодо причини переведення Дубінського між камерами, де неправдиво зазначено причину переводу, а саме - підтоплення камери, де він перебував, хоча оперативні співробітники заявляють про відсутність такого інциденту.

Закон України "Про попереднє ув'язнення" чітко визначає правила тримання підозрюваних у злочинах за статтею 111. Такі особи мають утримуватися окремо від інших засуджених. Однак у звіті фігурує порушення цих норм, і зазначено, що Дубінського двічі переводили в камери, де відбувають покарання засуджені за особливо тяжкі злочини.

"Оперативні співробітники, як чергували на зміні, самі ж говорять про те, що ніякого прориву труб не було, більше того – до камери, де перебував Дубінський, через пару годин, як його звідти забрали, помістили іншого ув’язненого. А потім на наступній сторінці вони пишуть, що в камері було багато води і ремонт тривав три тижні. Як це взагалі можливо?", - пояснив адвокат Рулсан Гладкий.

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В результатах розслідування зазначено, що 14 листопада 2023 року Дубінський прибув до СІЗО без травм, про що засвідчує медогляд, який йому провели, коли приймали в СІЗО. Проте, через два тижні, після того, як адвокати повідомили до поліції про побиття нардепа, самі ж лікарі СІЗО встановили, що в нього зламані два ребра. Тоді ж до Лук’янівського СІЗО прибула комісія з протидії катувань від Офісу Омбудсмена.

"В цей звіт адміністрація СІЗО навіть додала спільний акт обстеження лікарів 17 клінічної лікарні, де чітко сказано про те, що у Дубінського зламані два ребра. Так а як так вийшло, що у вашого ув’язненого зламали ребра? Співробітники СІЗО говорять різне, лікарі СІЗО – говорять різне. Склали це докупи, виписали догани оперативникам СІЗО, і дали це на підпис міністру Юстиції Малюсьці, а той підписав абсолютно сфабрикований документ!", - зазначив адвокат.

Офіс Уповноваженого з прав людини підтвердив факт тілесних ушкоджень, що свідчить про нестачу достовірності у звіті.

Адвокати повідомили, що складатимуть заяву до правоохоронних органів та позиватимуться до суду про фальсифікацію звіту, а також вимагатимуть повторної перевірки побиття Дубінського у СІЗО.

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Справа Олександра Дубінського

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і відпочивав у Барселоні у своєї дівчини.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

2 грудня 2023 року Дубінський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечили інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів. ВАКС зобов’язав поліцію розслідувати побиття Дубінського у СІЗО.

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