Шольц виступить із заявою щодо Taurus для України у "належний час", - представниця ФРН Гоффманн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробить заяву про можливу передачу Україні крилатих ракет Taurus у "належний час".

Про це заявила заступниця речника федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Федеральний канцлер зробить заяву на цю тему у належний час і за відповідної нагоди", - зазначила Гоффманн і нагадала про три критерії під час передавання зброї (серед них – запобігання втягування Німеччини та НАТО у війну з РФ, - ред.).

Вона наголосила, що глава німецького уряду відвідає конференцію європейських лідерів у Парижі 26 лютого.

Гоффманн зауважила, що робоча зустріч відбудеться на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, там обговорять військову допомогу Україні.

"Сьогоднішня зустріч надає чергову можливість надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і російському президенту Путіну щодо європейської єдності та рішучості", - додала представниця уряду ФРН.

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