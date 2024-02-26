Україна дуже зацікавлена у спільному виробництві озброєння з Болгарією, - Зеленський

Наша країна зацікавлена в спільному виробництві озброєння з Болгарією. Йдеться не лише про співпрацю у воєнний період, а й у післявоєнний.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава Української держави розповів, що провів перемовини з болгарським прем’єром. Зокрема, Зеленський поінформував Денкова про поточну ситуацію на фронті, основні потреби українських воїнів, пріоритети, наступні кроки і можливості держави.

Також вони обговорили співпрацю в енергетиці, що дуже важливо в оборонному виробництві. Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в спільному виробництві озброєння з Болгарією.

"Україна дуже зацікавлена в спільному виробництві з Болгарією. З іншими державами також, але передусім із тими, в яких великий потенціал до оборонного сектору. На мою думку, це буде якісною кооперацією, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку. А для України, я вважаю, ми закриємо ті дефіцитні потреби, які сьогодні маємо", - уточнив президент України.

Він зауважив, що йдеться не лише про співпрацю у воєнний період, а й у післявоєнний.

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Окрім того, Зеленський констатував, що незмінними пріоритетами України є максимально прагматична взаємодія із Болгарією в політичних питаннях, у питаннях справедливості.

"Ми цінуємо підтримку Болгарії в абсолютно справедливому тиску на Росію, зокрема санкційну роботу заради конфіскації активів держави-терориста. Приділили сьогодні увагу відповідальності Росії за воєнний терор. Важливо, що Болгарія вже допомагає встановлювати правду щодо російських воєнних злочинців та готова долучитися до роботи з притягнення РФ до відповідальності за базовий злочин - злочин агресії, який породив усі інші російські злочини. Ми також цінуємо підтримку Болгарією нашого руху в європейську та євроатлантичну спільноти. Це зміцнює нашу спільну безпеку", додав Зеленський.

Він також додав, що обговорив із болгарським прем‘єр-міністром реалізацію Української формули миру.

"Цього року ми організовуємо перший Глобальний саміт миру. Я буду вдячний за активну роль Болгарії в цьому заході і підтримку прем‘єр-міністром наших пропозицій", - резюмував глава Української держави.

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