ВАКС обрав запобіжний захід керівниці апарату Харківської ОВА, яка заволоділа 15 млн грн шляхом зловживань на гумдопомозі

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 633 600 грн керівниці апарату Харківської ОВА, яку спільно ще з трьома особами викрили на заволодінні коштів на понад 15 млн грн, шляхом зловживання під час закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід керівниці апарату Харківської ОВА, яку спільно ще з трьома особами викрили на заволодінні коштів на понад 15 млн грн, шляхом зловживання, під час закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 633 600 грн. Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки.

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Нагадаємо, 13 лютого 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 4 особам, яких викрили на заволодінні коштів на понад 15 млн грн, шляхом зловживання, під час закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.

Наразі підозру повідомлено:

керівниці апарату Харківської ОВА;

директорці приватного товариства та її заступнику;

а також директору регіонального управління приватного товариства.

Дії усіх осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України.

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У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2022 року між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та приватним товариством було укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до державної програми, що передбачає безоплатну роздачу продукції населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Діючи відповідно до злочинної схеми, особи підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції, на підставі яких у подальшому "Укрзалізниця" перерахувала приватному товариству понад 15 млн грн.

Лише після того як стало відомо про наявність кримінального провадження за вказаними фактами зловживань, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про нібито зберігання цієї продукції на інших складах, хоча по факту її взагалі не було.

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Досудове розслідування триває, перевіряється причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину.