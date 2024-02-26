Деякі країни НАТО та ЄС обговорюють можливість введення своїх військ в Україну, - Фіцо

Декілька країн-членів НАТО та ЄС обговорюють можливість направлення своїх військових до України після укладення двосторонніх угод.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі з питання підтримки України, повідомляє Pravda, передає Цензор.НЕТ.

Фіцо наголосив, що Словаччина не піде на такий крок, але поважатиме рішення країн НАТО, які погодяться ввести війська в Україну.

За його словами, окремі країни-члени НАТО допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною. Які саме завдання вони виконувати в Україні, не зрозуміло, оскільки матеріал засекречений, зазначив словацький прем'єр.

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Також Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу, оскільки "конфлікт не має військового рішення", наголосив Фіцо.

Він зазначив, що його країна зосередиться на цивільній і нелетальній допомозі, а також продовжить допомагати Україні в розмінуванні. Словаччина не надсилатиме Україні жодної зброї чи боєприпасів.

Фіцо також розкритикував країни Європи й НАТО за те, що в тезах до зустрічі у Парижі не згадується слово "мир", але постійно йдеться про війну.

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Він пояснив, що можливе розгортання військ повністю знаходиться в компетенції Національної ради Словаччини, яка мала б затвердити таку постанову за рекомендацією уряду.

"Ми це повністю контролюємо. Ми бачимо величезні ризики для безпеки у двосторонніх угодах між країнами-членами ЄС та Україною", - зазначив Фіцо.

"Для мене сьогоднішня зустріч (у Парижі - ред.) є підтвердженням того, що стратегія Заходу повністю провалилася, коли йдеться про Україну", - сказав прем'єр Словаччини.

У Парижі, за словами Фіцо, буде обговорюватися "нова якість, новий обсяг підтримки України в найближчий період". Тези зустрічі, за його словами, вказують, що "справи в Україні йдуть далеко не так, як очікувалося".

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