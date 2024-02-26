Болгарія продовжить надавати Україні військову допомогу, - прем’єр Денков

Болгарія продовжить надавати Україні військову допомогу у рамках спільних зусиль ЄС і НАТО.

ПРо це заявив болгарський прем'єр-міністр Ніколай Денков на пресконференції із Зеленським у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хочу нагадати: ми жодного дня не зупинялися в допомозі Україні. І ми і далі її надаватимемо незалежно від підписання тих чи тих документів - як у рамках спільних зусиль ЄС і НАТО, так і на основі двосторонніх угод. Допомога для України - це допомога для Європи і Болгарії", - заявив він

Водночас Денков не розголошував деталей надання військової допомоги Києву, але зазначив, що "ми постійно нарощуємо нашу підтримку і у сфері дипломатії, і у сфері військово-технічної допомоги, ми щодня перевіряємо, які у вас потреби і які наші можливості".

Це ж, за його словами, стосується і гуманітарної допомоги українцям.

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Відповідаючи на запитання, чи має намір Болгарія підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною, Денков відповів: "Питання щодо підписання гарантій безпеки обговорюватимуть, відбуватимуться консультації, і ми ухвалимо рішення".

Болгарський прем'єр також заявив, що його країна шукає можливості для підтримки міжнародних зусиль, спрямованих на пошук правильної форми для відшкодування Росією збитків, завданих нею українському народу.