Шольц виступив проти поставки ракет Taurus Україні: "Це може призвести до участі у війні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RND.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (йдеться про дальність Taurus. - Ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", - зазначив він.

Шольц наголосив, що Taurus - це зброя дуже далекої дії.

"І те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями й супутнього контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", - додав канцлер.

Шольц заявив, що "дуже роздратований відсутнім балансом між тим, що дійсно потрібно зараз, і дискусією про цю систему (Taurus. - Ред.)".

"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово цього з Німеччини", - зазначив він.

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