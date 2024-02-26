Хорватія закликала Сербію узгодити з позицією ЄС свою політику щодо війни в Україні
Про це повідомляє HRT з посиланням на заяву хорватського МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Як ми вже зазначали, не можна бути кандидатом на членство в ЄС і користуватися всіма перевагами цього, безпринципно уникаючи засудження російської агресії та пов’язаної з нею політики ЄС", - заявило МЗС Хорватії.
Зазначається, що дипломатична напруга виникла через висловлювання хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича Радмана, який закликав президента Сербії Александара Вучича визначитися, на якому стільці він сидить, назвавши Вучича "сателітом Росії".
У МЗС Хорватії наголосили, що міністр Радман констатував факт неприєднання Сербії до зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу щодо російської агресії проти України.
У міністерстві наголосили, що останні заяви Сербії вкотре демонструють свідоме і систематичне заперечення фактів про характер подій в Україні.
"Європейська сім'я має власні цінності, серед яких повага до міжнародного порядку. Цей міжнародний порядок був порушений російською агресією проти суверенної та незалежної України.
Тому ми знову закликаємо Сербію узгодити свою політику зі спільною зовнішньою і безпековою політикою ЄС якнайшвидше щодо питання агресії проти України. Тому ЄС справді перебуває на правильному боці історії", - йдеться в заяві МЗС Хорватії.