Євросоюз продовжив ще на рік санкції проти режиму в Білорусі за підтримку війни РФ і за внутрішні репресії

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальних заходів проти режиму у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи, запроваджені через внутрішні репресії в Білорусі та підтримку її режимом російської агресивної війни проти України, ще на один рік, до 28 лютого 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з серпня 2020 року, від часу жорстокого придушення народних протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, ЄС застосував кілька пакетів санкцій проти режиму Лукашенка за внутрішні репресії та порушення прав людини. Вони включають як індивідуальні заходи, так і обмеження для організацій та установ.

Додаткові обмежувальні заходи були вжиті проти режиму Білорусі та проти осіб, причетних до підтримки злочинного вторгнення РФ в Україну.

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Індивідуальні обмежувальні заходи проти осіб та установ передбачають заморожування фінансових активів, фізичним особам заборонено подорожі до ЄС. На цей час такі санкції охоплюють 233 особи, включаючи Олександра Лукашенка та його найближче оточення, а також 37 установ.

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