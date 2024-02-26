Литва закупить для України вантажівки для розмінування

Центральне агентство з управління проєктами Литви закупить для ДСНС України чотири легких вантажівки для робіт з розмінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Згідно з договором, укладеним 6 грудня минулого року, вантажівки будуть придбані за 1,32 млн євро (без ПДВ) в української компанії Validus special auto, яка виграла конкурс, повідомляє Центральний портал державних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Вантажівки закуповують у рамках профінансованого Європейським союзом проєкту з підтримки розмінування України.

Легкі вантажівки для робіт з розмінування для Державної служби України з надзвичайних ситуацій - це тільки частина обладнання, яке буде закуплено в рамках цього проєкту. ЄС виділив на проєкт загалом 20 млн євро.

Вантажівки були куплені в української компанії шляхом переговорів без попереднього оголошення. За словами начальниці Відділу правового забезпечення та контролю якості ЦАУП Далі Вінклєре, такий спосіб закупівлі було обрано через крайню терміновість. Вона зазначила, що у Служби державних закупівель немає зауважень щодо вибору методу закупівель.

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