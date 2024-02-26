Блокування польського кордону не впливає на постачання критично необхідного обладнання для "Укренерго", - Кудрицький

Наразі блокування КПП на польсько-українському кордоні не впливає на постачання критично необхідного обладнання для НЕК "Укренерго".

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі критичного впливу на постачання критично необхідного обладнання в Україну це не має. Ми заздалегідь передбачили декілька маршрутів і не залежимо від одного конкретного шляху", - сказав Кудрицький.

Він висловив сподівання, що "Укренерго" і надалі не відчуватиме впливу дій протестувальників, а проблема блокади буде вирішена якнайшвидше.

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