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Україна отримала від ЄС близько 30% від обіцяного мільйону боєприпасів, - Зеленський

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сша,зброя,боєприпаси
Україна отримала від Європейського Союзу менше половини обіцяних боєприпасів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", - зазначив глава держави.

Раніше представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що до березня ЄС передасть Україні 524 000 снарядів. Це 52% від поставленої цілі.

Водночас Боррель зазначав, що не всі країни-члени надіслали свій внесок.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Faraday 32dc9b67
    а скільки виготовив за рік ти зелений дурень ?
  • Виктор Дийнега
    Украине нужно находить способы эффективно бороться с пехотой которая как тараканы лезут из всех щелей у уничтожить их всех проблематично. Нужно создавать БПЛА бомбардировщики и разрабатывать БК к ним чтобы можно было пехоту засыпать с воздуха. Выживших добивать снайперскими скидами и снайперским огнем. Подбитую технику добивать артиллерией.

    Автоматических снайперских винтовок и БК к ним необходимо закупать миллионами. БК для сбросов нужно миллионы и имеет смысл запускать производство. Уже сегодня рашисты перешли в режим жесткой экономии БК и забрасывают наши позиции мясом
  • Serhiy Tokolov
    Скільки за той же період часу виготовила українська промисловість під керівництвом преЗЕдента?
    Можна у % від ЗЕро.
    І скільки бабло було розворовано кагалом для досягнення цього?
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