Україна отримала від ЄС близько 30% від обіцяного мільйону боєприпасів, - Зеленський

Україна отримала від Європейського Союзу менше половини обіцяних боєприпасів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", - зазначив глава держави.

Раніше представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що до березня ЄС передасть Україні 524 000 снарядів. Це 52% від поставленої цілі.

Водночас Боррель зазначав, що не всі країни-члени надіслали свій внесок.

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