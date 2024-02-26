З Мар’їнської та Очеретинської громад Донеччини евакуювали всіх дітей. ФОТОрепортаж

Поліцейські евакували всіх дітей з двох громад на Донеччині. Це 73 дитини. Ще лишилися діти в Торецькій громаді.

Автор: Леся Карпенко