З Мар’їнської та Очеретинської громад Донеччини евакуювали всіх дітей. ФОТОрепортаж
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Поліцейські евакували всіх дітей з двох громад на Донеччині. Це 73 дитини. Ще лишилися діти в Торецькій громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України.
"73 дитини з 9 прифронтових населених пунктів — тепер у безпеці. Безпечно виїхати з-під вогню дітям та їхнім сімʼям допомогли поліцейські з групи "Білий янгол"", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на Донеччині триває 5-й етап примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Залишається врятувати дітей Торецької громади.