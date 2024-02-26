Зеленський про ситуацію в Україні: Описати важко, складна, але повністю контрольована

Наразі ситуація в Україні, як в економіці, так і на полі бою, складна, але контрольована.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, можна довго говорити про те, що відбувається в Україні, хто і як з партнерів підтримує країну.

Глава держави зазначив, що одним словом важко описати ті процеси, які відбуваються як на фронті, так і на кордоні чи сусідніх країнах.

"Одним словом описати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "Що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше запитання: ситуація складна, але повністю контрольована", - додав Зеленський.

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