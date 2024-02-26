Новини

Зеленський про ситуацію в Україні: Описати важко, складна, але повністю контрольована

3 28630
зсу
Наразі ситуація в Україні, як в економіці, так і на полі бою, складна, але контрольована.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, можна довго говорити про те, що відбувається в Україні, хто і як з партнерів підтримує країну.

Глава держави зазначив, що одним словом важко описати ті процеси, які відбуваються як на фронті, так і на кордоні чи сусідніх країнах.

"Одним словом описати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "Що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше запитання: ситуація складна, але повністю контрольована", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми можемо завершити цю війну на своїх умовах, але треба боротися, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Головне питання: КИМ "контрольована"?
    Ермаком? Татаровим? Умеровим? а, можливо Путиним?
  • Враг рода человеческого 666
    Трускавецька освіта - вона така
  • Міла Шаталова
    значить, пісець наближається, точно як з авдієвкою
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини