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Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з карти Проєкту Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби.

Раніше Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців.

Демобілізація строковиків

"Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", - йдеться в законопроєкті.

Читайте: Рада ухвалила закон про податкові пільги для військовослужбовців

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Тамара Філь
    Краще б сам дембельнувся з посади Президента.
  • ullu-tau
    Основна катастрофа для ЗСУ планується Зеленським на квітень- травень 2024 року для унеможливлювання будь-яких демократичних процедур по виборам і виправдання конституційних порушень з зв'язку з "критичною ситуацією". Затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону структур, заміна командування "ручними генералами" - все це працює саме на це.

    Гусєв, що розвалив роботу "Укроборонпрому" поїхав послом в Азербайджан. Рєзніков, причетний як мінімум до 16 епізодів корупції в Міністерстві оборони чекає призначення в Великобританію.

    Реалії режиму Зеленського... Все решта - пусті слова. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
  • Andrew Moon
    Взагалі це черговий іпучий впопулізм...
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