Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з карти Проєкту Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби.

Раніше Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців.

"Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", - йдеться в законопроєкті.

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