"Агенція оборонних закупівель" уклала перший прямий контракт зі шведським виробником

Під час візиту до України Міністра оборони Швеції Пола Йонсона "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробничим підприємством.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Співпраця з іноземними партнерами – це пріоритет Міноборони, який дозволить нам покращити забезпечення Збройних сил України і зміцнити боєздатність", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у межах Угоди про співпрацю між FMV та Міністерством оборони України, яка була підписана під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

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"Шлях у тисячу миль починається з першого кроку. І на цьому шляху ще багато проєктів, які ми маємо реалізувати у партнерстві із нашими колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб Збройних сил України, але цей перший крок є відповідальним та найважливішим!", – зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Співпраця із шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейській досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів за рахунок використання та втілення кращих європейських моделей.

Узгоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель вже зараз.

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Генеральний директор FMV Горан Мортенссон зі свого боку зазначив: "Досвід нашої співпраці за цим першим контрактом дозволить прокласти шлях для багатьох наступних контрактів у найближчий час та зміцнити Збройні сили України!".