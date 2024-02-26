Болгарія ще не ухвалила рішення щодо надання гарантій безпеки Україні. Будуть консультації, - прем’єр Денков

Наразі Болгарія ще не ухвалила рішення щодо надання гарантій безпеки для України. Країна планує провести відповідні консультації, після яких рішення ухвалять.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання про підписання гарантій безпеки буде обговорено. Будуть проведені консультації, і ми ухвалимо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що наша країна жодного дня не зупинялася у своїй допомозі Україні", - наголосив глава болгарського уряду.

Він додав, що його країна продовжуватиме надавати Україні допомогу незалежно від підписаних договорів. Підтримка надаватиметься в рамках спільних зусиль Євросоюзу та НАТО, а також на підставі двосторонніх угод.

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"Ми сьогодні підпишемо дві такі угоди. Тому що допомога Україні - це допомога для Європи та Болгарії", - розповів Денков.