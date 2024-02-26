Путін "включив" окуповані території 4 областей України до Південного військового округу РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про військово-адміністративний поділ", відповідно до якого окуповані території 4 областей України "включені" до Південного військового округу РФ. Крім того в Росії знову з’являться Ленінградський та Московський військові округи.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. Окуповані Крим і Севастополь Кремлем були включені до складу Південного військового округу РФ раніше. Своєю чергою військові округи з центрами у Москві та Санкт-Петербурзі в РФ існували до 2010 року. Про плани знову сформувати їх міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив наприкінці 2022 року, репрезентуючи реформу армії. Також читайте: Росія майже на 100% оновила ядерну зброю, - Путін

Автор: Володимир Янченко