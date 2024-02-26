Сварка України та Польщі зараз була б "найбільшим ідіотизмом в історії", - Туск

Польща солідарна з Україною у нинішній складний момент історії, але у двосторонніх відносинах є "один критичний момент", що стосується експорту української агропродукції, який потрібно розв’язати з урахуванням інтересів усіх сторін. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав українських політиків уникати "непотрібних емоційних коментарів" щодо Польщі.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції в понеділок у Варшаві з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова Ради міністрів Польщі зазначив, що, обіймаючи посаду прем’єра РП, для нього було важливо здійснити свій перший закордонний візит до Києва.

Він наголосив, що Польща є останньою країною, яка має якось доводити свою солідарність з Україною, Варшава більше зосереджується на переконанні інших країн більш активно діяти й виконувати свої зобов’язання щодо агресії Росії проти України.

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"Немає дефіциту польсько-українських відносин. Але є один критичний момент, що стосується експорту українського збіжжя й інших агропродуктів до Польщі та Європи без мита і без стандартів, які діють в ЄС. Це складно для України, це складно для мене, але треба знайти рішення, за яке не заплатять польські фермери. І я хочу, щоб Брюссель і Київ зрозуміли, що збереження того, що є на цей час, є неприйнятним для сотень тисяч фермерів, які тяжко працюють", - наголосив глава польського уряду.

За його словами, Україна і Польща повинні знайти рішення, які не зашкодять Україні, але такі, щоб польські фермери не стали жертвами.

"Я дуже сподіваюся на розуміння. Сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент, маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз’єднати. Якби ми зараз посварилися і не знайшли вирішення в цій справі, то це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів. Адже ми себе потребуємо навзаєм, як ніколи до цього, і я сподіваюся, що всі це зрозуміють", - додав Туск.

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