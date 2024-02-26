Польські фермери планують заблокувати КПП на кордоні з Литвою: шукатимуть українську агропродукцію

Польські фермери розширюють свої протести. У п’ятницю, 1 березня, протестувальники планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі LRT заявив співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печіньскінс.

За його словами, протестувальники хочуть зупиняти та перевіряти у КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

Акція почнеться там з 10 години ранку 1 березня.

"Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію", - зазначив Печіньскінс.

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Фермери обіцяють пропускати бензовози, промислові вантажі чи вантажівки з худобою, як і легковий та пасажирський транспорт.

"Ми хочемо привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси ігнорують, і ми не отримуємо ні від кого підтримки. Питання про блокаду на литовському кордоні виникло, коли ми почали думати, як посилити тиск на польський уряд", - додав співорганізатор протесту.

Польські фермери могли б зосередитись на владі, а не на кордоні, оскільки саме представники влади можуть зробити необхідні зміни, про які заявляють протестувальники, заявив генеральний директор Литовської національної асоціації автоперевізників Linava Зенонас Буйвідас.

На його думку, такі дії поляків завдадуть шкоди його державі.

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Буйвідас наголосив, що перевізники перебувають під жорстким контролем, тому влада легко зможе контролювати шахрайський транзит товарів, якщо такий існує.

Голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас повідомив, що підозри польських фермерів у тому, що українське зерно, яке завозиться з Польщі до Литви, повертається назад або переробляється і реекспортується як литовська продукція, є обґрунтованими. За його словами, литовські фермери фіксують українську продукцію, але в офіційній статистиці немає інформації про її ввезення в країну.