Індія передала Україні 16-ту партію гумдопомоги

16-ту партію гуманітарної допомоги передала Індія Україні. Вона піде українським лікарям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили у посольстві Індії.

Так, у складі гумдопомоги діагностичне й медичне обладнання, зокрема портативний рентгенівський апарат, рентгенівський апарат із C-Arm флюороскопом, електрогідравлічний операційний стіл, кольорова доплерівська ультразвукова система та інше.

Гуманітарну допомогу від Індії надано Сумській обласній клінічній лікарні та лікарні Кролевецької міської ради на прохання МОЗ України.

"Індія надає першочергового значення наданню гуманітарної допомоги народові України в цей скрутний час відповідно до людиноцентричного підходу уряду Індії, центрального постулату індійських національних переконань і цінностей, які сприймають увесь світ як одну сім'ю", - наголосив посол Шрі Харш Кумар Джайн.

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