У Німеччині підтвердили, що за кортежем Бербок в Миколаєві стежив російський безпілотник

Представники МЗС та Міністерства оборони Німеччини підтвердили, що за кортежем Анналени Бербок під час візиту до Миколаєва стежив російський розвідувальний безпілотник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Представники МЗС ФРН та Міноборони повідомили, що під час візиту глави МЗС Німеччини Анналени Бербок до Миколаєва за її кортежем справді деякий час стежив російський розвідувальний дрон. Через це Бербок довелося достроково закінчити свій візит до Миколаєва.

Також читайте: Російський дрон переслідував кортеж голови МЗС Німеччини Бербок на Миколаївщині, - Bild