"Замість дронів уряд виділив 17 мільярдів гривень на будівництво доріг", - експерт

Уряд вирішив спрямувати понад 17 млрд гривень залишку з минулорічного бюджету на "Велике будівництво", хоча за ці гроші можна було придбати майже мільйон дронів.

Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.

"В п'ятницю, 23 лютого своїм рішенням уряд Шмигаля спрямував 17,1 млрд гривень залишку з минулорічного бюджету на "Велике будівництво". Замість ЗСУ. Замість дронів. На дороги. Не на фронт. 17 мільярдів – це майже мільйон дронів! Якщо їх купити, нас не чекатиме нова Авдіївка. Нас не чекатиме оточення Києва і тд. Але в уряді вирішили постелити дороги. Чи там вважають, що загроза російських танків уже в минулому?" - заявив Черненко.

Експерт нагадав слова президента Володимира Зеленського, який сказав, що навесні Україну чекають складні часи. Черненко зазначив, що у важкі часи будівництво доріг – не найнеобхідніша стаття видатків.

"Президент вчора сказав: "Нам буде складно в березні-квітні". Це стосується і фронту, і фінансової допомоги від західних партнерів. Але, я так розумію, це не стосується Великого Будівництва. Там нікому тяжко не буде. Буде важко і громадам, бо кошти з війського ПДФО в них забрали в центр на Міноборони, Мінстратегпром та Держспецзв’язку. Але не важко тим, хто ці гроші в громад забрав. Буде важко бійцям на фронті. Тяжко волонтерам – бо допомогу все важче акумулювати. Але не тяжко уряду – він зараз закатає 17 млрд в асфальт", - наголосив Черненко.

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Як повідомлялося, під час пресконференції 25 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що березень-квітень будуть складними для України.

Також повідомлялося, що з 1 жовтня 2023 року надходження від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу, спрямовують не у місцеві бюджети, як раніше, а до державного. Відповідний закон було ухвалено в листопаді минулого року. Зміни пояснювали необхідністю збільшити видатки на потреби оборони.