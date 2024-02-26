"Замість дронів уряд виділив 17 мільярдів гривень на будівництво доріг", - експерт
Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.
"В п'ятницю, 23 лютого своїм рішенням уряд Шмигаля спрямував 17,1 млрд гривень залишку з минулорічного бюджету на "Велике будівництво". Замість ЗСУ. Замість дронів. На дороги. Не на фронт. 17 мільярдів – це майже мільйон дронів! Якщо їх купити, нас не чекатиме нова Авдіївка. Нас не чекатиме оточення Києва і тд. Але в уряді вирішили постелити дороги. Чи там вважають, що загроза російських танків уже в минулому?" - заявив Черненко.
Експерт нагадав слова президента Володимира Зеленського, який сказав, що навесні Україну чекають складні часи. Черненко зазначив, що у важкі часи будівництво доріг – не найнеобхідніша стаття видатків.
"Президент вчора сказав: "Нам буде складно в березні-квітні". Це стосується і фронту, і фінансової допомоги від західних партнерів. Але, я так розумію, це не стосується Великого Будівництва. Там нікому тяжко не буде. Буде важко і громадам, бо кошти з війського ПДФО в них забрали в центр на Міноборони, Мінстратегпром та Держспецзв’язку. Але не важко тим, хто ці гроші в громад забрав. Буде важко бійцям на фронті. Тяжко волонтерам – бо допомогу все важче акумулювати. Але не тяжко уряду – він зараз закатає 17 млрд в асфальт", - наголосив Черненко.
Як повідомлялося, під час пресконференції 25 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що березень-квітень будуть складними для України.
Також повідомлялося, що з 1 жовтня 2023 року надходження від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу, спрямовують не у місцеві бюджети, як раніше, а до державного. Відповідний закон було ухвалено в листопаді минулого року. Зміни пояснювали необхідністю збільшити видатки на потреби оборони.