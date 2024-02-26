Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, усунувши останню перешкоду на шляху країни до членства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

Формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини й він буде опублікований в офіційному віснику. Це, як очікується, відбудеться протягом наступного тижня.

Угорщина, як відомо, була останньою країною-членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

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Тривалий час Будапешт стверджував, що підтримує вступ Швеції та буде "не останнім", хто його схвалить. На практиці ж ратифікація в угорському парламенті сталася пізніше, ніж навіть у Туреччині, яка до останнього активно критикувала Швецію через недостатню "боротьбу з тероризмом".

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до Альянсу півтора року тому. Гельсінкі вступили до НАТО в червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Угорщини.

23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

На початку лютого депутати від партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО.