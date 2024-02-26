Київрада готується збільшити фінансування ЗСУ втричі – до 5 мільярдів, - Кличко

На наступне засідання Київради готується до розгляду проєкт рішення про збільшення фінансування програми "Захисник Києва" більш ніж в три рази – до 5 мільярдів гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Плануємо на наступному засіданні Київради збільшити видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд гривень. Нагадаю, попередньо на програму було заплановано 1,5 млрд гривень і ми обіцяли це фінансування збільшувати. Так і робимо", - повідомив Кличко.

Мер Києва зазначив, що в подальшому планується також збільшувати видатки на ЗСУ.

"Це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим захисникам", - підкреслив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував на допомогу ЗСУ 7 мільярдів гривень – майже 10% бюджету міста, хоча на початку року на це закладалося лише 100 мільйонів гривень.