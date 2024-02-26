Росіяни з трьох сторін намагаються штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного, - Лиховій

Російські загарбники намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу Збройних сил України з Ласточкиного на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи ситуацію після відходу ЗСУ з Ласточкиного.

"Сили оборони, справді, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху", - сказав Лиховій.

Він наголосив, що підрозділи Сил оборони докладають максимальних зусиль, щоб "нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого "гарматного м'яса", маючи перевагу в авіації та артилерії".

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За словами речника, на Авдіївському напрямку російська авіація і артилерія перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на руїни, тому іноді Сили оборони змушені відходити.

Лиховій нагадав, що за добу ворог на цьому напрямку завдав 45 авіаударів та здійснив 72 штурмові дії. Окупанти скидають керовані авіабомби зі значної відстані від лінії розмежування, де ворожі літаки недосяжні для української ППО.

"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика — 250 кг, 500 кг чи 1000 кг, то руйнівна здатність їх дуже велика, вони перетворюють фортифікації, населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому наші підрозділи змушені подекуди відходити із займаних позицій. Але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр на позиції, які більш захищені", - пояснив речник.

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Лиховій додав, що після того, як російська авіація і артилерія "знищили все, що попереду", у зруйновані населені пункти заходять їхні штурмові групи. Утім, із захоплених сіл або позицій їх часто вибивають Сили оборони.

Лиховій також повідомив, що на Запорізькому напрямку за минулу добу ворог здійснив 6 штурмових дій. "Там відкрита місцевість і ворог так само наступає малими штурмовими групами, але поступово збільшує їхню чисельність, використовуючи бронетехніку, із закиданням десанту в межі того самого Роботиного. Але на тлі Авдіївського і Мар'їнського напрямку, де було понад 40 атак ворога в н.п. Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Запорізький напрямок хоч і гарячий, але зараз звідти менше новин про якісь успіхи противника", - сказав він.

Речник також зауважив, що погодні умови дозволяють ворогу переміщувати особовий склад на квадроциклах, тобто окупанти урізноманітнюють свою тактику.