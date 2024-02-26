Відновлення контролю над Кримом є стратегічним завданням для України, - заступник міністра оборони Кліменков

Заступник міністра оборони заявив, що Україна стратегічним завданням України є повернення контролю над Кримом.

Про це заявив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков під час виступу на форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

Як зазначається в повідомленні, мета цього заходу – нагадати та наголосити, що російська агресія проти України розпочалася з окупації Криму у 2014 році, і що тільки зі звільненням та реінтеграцією Криму війну буде завершено.

"В цьому напрямку ми вже зробили дуже багато: низка перемог над російським флотом протягом останніх двох років - це те, що вже увійшло в підручники з військової справи. Це те, що закладає фундамент для подальших дій наших Сил безпеки і оборони для подальшої деокупації Криму", - підкреслив Кліменков.

Також він звернувся до всіх громадян України, які зараз перебувають в окупації в Криму: "Наші воїни щодня працюють для вашого визволення. Вони воюють, щоб визволити свій дім. Це обовʼязково станеться!".

Крім того, у події взяли участь урядовці, народні депутати України, дипломати, національні та міжнародні експерти. Організаторами форуму виступали - Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Кримська платформа, Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України".

"Безпека в Чорному морі - пріоритет для України та міжнародної спільноти, оскільки цей регіон відіграє стратегічно важливу роль у забезпеченні енергетичної і продовольчої безпеки та торгівлі", - резюмував заступник міністра.

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