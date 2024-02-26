Протягом дня росіяни 9 разів обстріляли безпілотниками й артилерією Нікопольщину. Один чоловік поранений. Є руйнування будинків

26 лютого російська армія обстріляла безпілотниками й артилерією Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщині через ворожий обстріл сьогодні постраждав 70-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення та черепно-мозкову травму. Медики надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - зазначив Лисак.

Також у районі є руйнування. Пошкоджені 10 приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад. Зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач.

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Як зазначається, загалом ворог атакував тамтешні території 9 разів. Цілив безпілотниками й артилерією. Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.







