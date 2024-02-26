Викрито схему заволодіння 11,4 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі інструменту, - НАБУ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Як встановило слідство, у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ "Укрзалізниця" з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".
"Таким чином, у 2018-2021 рр. посадові особи АТ "Укрзалізниця" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю. Розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд", - ідеться у повідомленні НАБУ.
Про підозру повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
- бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).
Наразі лідера організованої групи затримано у порядку ст. 208 КПК України, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.