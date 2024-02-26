Суд залишив львівського бізнесмена Гринкевича під вартою ще на місяць

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, фігуранту справи про постачання неякісного одягу й білизни для ЗСУ, продовжили тримання під вартою ще на місяць у межах досудового розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі hromadske повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

Так, суд ухвалив рішення про продовження дії запобіжного заходу для Гринкевича 23 лютого. Під вартою він перебуватиме до 29 березня.

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Нагадаємо, 22 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

Справа Гринкевичів

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від Міністерства оборони контрактів на 1,5 млрд грн на поставку літнього одягу та білизни для ЗСУ. Щонайменше 17 контрактів зірвані.

Також Цензор.НЕТ писав, що працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За даними ЗМІ, йшлося саме про Ігоря Гринкевича. Його ж обличчя правоохоронці засвітили через анонімні телеграм-канали.

29 грудня стало відомо, що львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міністерства оборони, пропонував керівникові Головного слідчого управління ДБР хабар в сумі $500 тис. Також повідомлялося, що у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині.

22 січня 2023 року о 6:50 ранку в Одесі під час спроби виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича. Увечері Печерський районний суд Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень.

12 лютого ДБР повідомило, що було накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано арешт майна колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ, Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

Детальніше про цю справу читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".