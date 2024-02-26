Мінцифри анонсувало додавання в "Дію" документів про освіту і закликало протестувати нововведення

Незабаром у застосунок "Дія" додадуть всі документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою - у Дії", - написав він в телеграмі.

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Федоров додав: "Долучайтеся до бета-тестування, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії".

"Реєструйтеся на бета-тест, діліться фідбеком, оцінюйте послугу. Зробимо її разом зручною", - запропонував Федоров.