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Мінцифри анонсувало додавання в "Дію" документів про освіту і закликало протестувати нововведення

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Незабаром у застосунок "Дія" додадуть всі документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО - зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою - у Дії", - написав він в телеграмі.

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Федоров додав: "Долучайтеся до бета-тестування, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії".

"Реєструйтеся на бета-тест, діліться фідбеком, оцінюйте послугу. Зробимо її разом зручною", - запропонував Федоров.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    закликало протестувати

    Протестую!
    )))
  • Влад 80947f19
    удалил эту цифровую помойку,как бы запретить этим аферистам вообще использовать мои персональные данные???
  • НБ
    "Дія" це цифрове гетто. Тільки ідіот може сам себе туди загнати. Згадується класика "Єжьтє Кіса, но учтітє - за каждий скормлєнний вам вітамін я потрєбую с вас массу услуг"...
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