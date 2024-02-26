Трамп не розуміє Путіна, бо ніколи з ним не воював, - Зеленський

Дональд Трамп буде "проти американців", якщо вирішить підтримати Росію щодо України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський сказав, що "не може зрозуміти, як Дональд Трамп може бути на боці Путіна". "Це неймовірно", — додав він

Президент вважає, що Трамп, який стверджував, що припинить конфлікт за один день, якщо його оберуть президентом США, не розуміє цілей Путіна.

"Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна", - сказав Зеленський. "Я знаю, що він з ним зустрічався… але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи… Я маю краще розуміння", — зазначив він.

"Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться", - додав президент України.

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