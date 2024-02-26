Унаслідок війни в Україні повністю зруйновано 400 закладів освіти

В Україні кожна сьома школа зазнала пошкоджень унаслідок війни, 400 закладів освіти зруйновані повністю.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ, про це під час форуму "Україна. Рік 2024" повідомив заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець.

"Кожна сьома школа в Україні на сьогодні пошкоджена внаслідок повномасштабного вторгнення. Більше як 3,5 тис. закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, майже 400 повністю зруйновані. Майже 14 млрд доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури за останніми оцінками Світового банку", - сказав Кудрявець.

За його словами, частину освітніх закладів, які були пошкоджені, відновити неможливо.

Заступник міністра наголосив, що руйнування освітньої інфраструктури призводить до порушення доступу дітей та молоді до освіти, впливає на якість навчання, соціалізацію, інтегрованість до суспільства.

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"Майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації, соціалізації зі своїми друзями та вчителями. Мільйон дітей мають доступ до змішаної форми навчання. Це означає, що вони не можуть мати постійне навчання вживу, але мають можливість іноді відвідувати школу", - сказав Кудрявець.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЮНІСЕФ, діти, які проживають на прифронтових територіях України, упродовж останніх двох років були змушені провести від 3 до 5 тисяч годин у підвалах чи на станціях метро під час повітряних тривог.