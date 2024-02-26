Україна та Норвегія розпочали переговори щодо безпекових гарантій

Україна розпочала переговорний процес з Норвегією щодо підписання угоди про гарантій безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Зазначається, що заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Норвезьку делегацію очолив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе.

"Норвегія - наш ключовий партнер у Північній Європі, один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому важливо, що сьогодні ми розпочали процес із формалізації безпекових зобов’язань наших держав", - наголосив Жовква.

Сторони обговорили основні структурні елементи та блоки майбутньої угоди й узгодили графік подальшої роботи.

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