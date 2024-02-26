Уже понад 200 тисяч об’єктів налічує Реєстр пошкодженого та знищеного майна, - Шуляк

Станом на лютий 2024 року до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено інформацію про більш ніж 200 тисяч об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на програму Укрінформу "Самохвалов запитує", про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії "Слуга народу", заступниця керівника однойменної парламентської фракції Олена Шуляк.

"23 лютого 2023 року парламент ухвалив закон, який створив Реєстр пошкодженого і знищеного майна. На сьогодні це єдине державне джерело інформації, де знаходяться всі дані про всі пошкодження і руйнування. Він постійно наповнюється. Зараз там уже більш ніж 200 тисяч об'єктів. Вони стосуються не лише житлової інфраструктури, й транспортної, соціальної комунальної тощо", – сказала Шуляк.

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Вона зауважила, що наразі це основне джерело, яке використовуватиметься у роботі щодо стягнення з Росії репарацій, відшкодування збитків. Депутатка висловила впевненість, що реєстр буде розширений, можливо, на якусь екологічну складову, бо, за її словами, фіксуються шалені руйнування і в цій сфері.

Шуляк також нагадала, що цим же законом був запроваджений державний механізм, який надав можливість громадянам, не чекаючи репарацій, отримувати компенсації за зруйноване та знищене житло.

"На сьогодні це величезна державна програма. Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством відновлення запустили через "Дію" можливість подавати інформацію про пошкоджене та зруйноване житло. Станом на сьогодні подано 606 тисяч таких інформаційних повідомлень. Знищено близько 50 мільйонів квадратних метрів", – поінформувала Шуляк.

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Вона зазначила, що кожного року до повномасштабного вторгнення в Україні вводилось в експлуатацію 9-10 мільйонів квадратних метрів житла. Тому, за її словами, Росія за два роки повномасштабного вторгнення зруйнувала те, що будувалось в Україні протягом 5 років.

Депутатка повідомила, що на компенсації українцям, чиє житло постраждало від російських обстрілів, вже спрямовано 4,5 млрд гривень бюджетних коштів. Найбільше у Харківській, Київській та Миколаївській областях. Також у топі областей, які скористалися такими компенсаціями, Чернігівська та Донецька.

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ПРОГРАМА ЄВІДНОВЛЕННЯ

10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення". Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу "Дія" або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми "єВідновлення" - власники знищеного житла можуть подати у застосунку "Дія" заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку.

У лютому 2024 року Мінцифри спростило реалізацію житлового сертифіката єВідновлення.