Військові плани України залежать від отримання допомоги від США, - Зеленський

Дії України на полі бою залежать від того, чи буде отримана допомога від США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що без допомоги США Україні буде важко не тільки отримати нові досягнення на полі бою, але й продовжувати оборону.

"Люди будуть підготовлені, але боєприпаси не будуть підготовлені і бригади не будуть готові… не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові оборонятися, бути сильними. Це буде дуже важко", – сказав він.

За словами президента, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз розробляє два варіанти плану подальших дій. Якщо Україна отримає допомогу США, то зможе почати витісняти Росію. Якщо ні, то доведеться зосередитися лише на обороні.

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Зеленський розповів, що говорив зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном щодо пакету допомоги та почувався оптимістично після цієї розмови.

"Він сказав, що буде робити все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчні наші люди, наші воїни і мирне населення", — сказав президент України.

Зеленський додав, що, хоча він розуміє, що США йдуть до виборів, він сподівається, що домовленості вдасться досягти. "Якщо вони передумають, для нас це велика проблема", — наголосив він.

"Я попросив президента (Байдена)… "будь ласка, президенте, я прошу вас допомогти мені та допомогти українському народу… будь ласка, проведіть одну зустріч один з одним, демократами та республіканцями, і будь ласка, чи можете ви домовитися?" ", - розповів Зеленський.

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