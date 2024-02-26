Україна приєдналась до ініціативи Federated Mission Networking під проводом НАТО

Північноатлантична Рада НАТО затвердила заявку України щодо приєднання до Federated Mission Networking (FMN) як афілійованого учасника. Ця ініціатива має на меті сприяти ефективнішому обміну інформацією та забезпечувати бойове управління під час операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

Як зазначено, FMN – ключова багатонаціональна ініціатива держав-членів та партнерів НАТО з питань взаємосумісності комунікаційних та інформаційних систем у багатонаціональних операціях, зокрема під проводом НАТО. Спільнота вже налічує 38 учасників і має на меті сприяти ефективнішому обміну інформацією та забезпечувати бойове управління під час операцій.

Держави-учасниці впроваджують спільні стандарти, протоколи та процедури задля взаємосумісності.

"Ми вдячні партнерам за такий важливий сигнал підтримки. Приєднання України до FMN - це ще один доказ нашої готовності робити внесок у євроатлантичну безпеку та ділитися нашим досвідом з партнерами. Наші команди вже неодноразово доводили взаємосумісність наших систем під час спільних навчань НАТО CWIX, і ми готові поглиблювати роботу у цьому напрямі", - подякувала партнерам заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.

В повідомленні нагадують, що Міноборони подало Лист про наміри щодо приєднання до FMN у листопаді 2022 року. З моменту подання Листа про наміри Україна була Спостерігачем при FMN. Набуття статусу афілійованого учасника дозволить Україні брати участь у процесі прийняття рішень та робити внесок у розробку вимог до взаємосумісності.

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