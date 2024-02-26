Україна приєдналась до ініціативи Federated Mission Networking під проводом НАТО
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства оборони України.
Як зазначено, FMN – ключова багатонаціональна ініціатива держав-членів та партнерів НАТО з питань взаємосумісності комунікаційних та інформаційних систем у багатонаціональних операціях, зокрема під проводом НАТО. Спільнота вже налічує 38 учасників і має на меті сприяти ефективнішому обміну інформацією та забезпечувати бойове управління під час операцій.
Держави-учасниці впроваджують спільні стандарти, протоколи та процедури задля взаємосумісності.
"Ми вдячні партнерам за такий важливий сигнал підтримки. Приєднання України до FMN - це ще один доказ нашої готовності робити внесок у євроатлантичну безпеку та ділитися нашим досвідом з партнерами. Наші команди вже неодноразово доводили взаємосумісність наших систем під час спільних навчань НАТО CWIX, і ми готові поглиблювати роботу у цьому напрямі", - подякувала партнерам заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.
В повідомленні нагадують, що Міноборони подало Лист про наміри щодо приєднання до FMN у листопаді 2022 року. З моменту подання Листа про наміри Україна була Спостерігачем при FMN. Набуття статусу афілійованого учасника дозволить Україні брати участь у процесі прийняття рішень та робити внесок у розробку вимог до взаємосумісності.