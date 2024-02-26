Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування

26 лютого уряд Німеччини відзвітував про відправлення чергової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з переліком на сайті німецького уряду, Україна за останній час отримала:

14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм

4 машини розмінування WISENT 1;

3 мобільні дистанційно керовані і захищені системи розмінування;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів для розмінування;

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

22 системи виявлення та придушення проти дронів;

12 терміналів SatCom;

4 автомобілі для охорони кордону.

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Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.

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Нагадаємо, раніше цього місяця німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського до Берліна заявив, що Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро.

Загалом Німеччина виділила чи прийняла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 мільярдів євро, з них 7 мільярдів – протягом 2024 року. ФРН є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.