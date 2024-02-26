Росія використовує тортури та незаконне позбавлення волі цивільних як зброю війни, - Генпрокурор Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін на Міжнародній платформі за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб повідомив, що сьогодні в українських кримінальних провадженнях щодо незаконного позбавлення волі цивільних про підозру повідомлено 204 особам, в судах розглядаються справи щодо 158 осіб, 33 осіб засуджено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у запуску роботи Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб. Це важливий крок у рамках реалізації Четвертого пункту Формули миру Президента України. Він спрямований на обʼєднання зусиль задля порятунку тисяч українських цивільних, які були викрадені Росією та наразі перебувають у неволі.

Як зазначається, у першій зустрічі Міжнародної платформи, яку організував Офіс Омбудсмана України, взяли участь Президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр Республіки Болгарія Ніколай Денков, а також понад 50 учасників з різних країн та міжнародних організацій.

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"На сьогодні в українських кримінальних провадженнях щодо незаконного позбавлення волі цивільних про підозру повідомлено 204 особам, в судах розглядаються справи щодо 158 осіб, 33 осіб засуджено", - повідомив Андрій Костін.

Генпрокурор зазначив, що попри постійну роботу в межах національних розслідувань і співпрацю з широким колом міжнародних партнерів та громадським сектором, досі не існує дієвого міжнародного механізму, який би забезпечив повернення цивільних утримуваних на батьківщину. Для цього необхідні скоординовані міжнародні зусилля на рівні урядів.

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"Світова спільнота добре бачить і розуміє, що Росія використовує тортури та незаконне позбавлення волі як зброю війни. Твердо вірю, що заснована сьогодні Платформа стане майданчиком для напрацювання ефективних рішень. Ми не зупинимося, допоки всі викрадені агресором українці не повернуться додому", - додав він.

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