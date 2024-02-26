Болгарія допоможе з транзитом української агропродукції у напрямку портів Середземного моря, - Шмигаль

Україна співпрацюватиме з Болгарією щодо транспортування агропродукції до середземноморських портів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з очільником уряду Болгарії Ніколаєм Денковим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом Україна та Болгарія зроблять усе можливе для безпеки у Чорному морі", - зазначив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що у квітні в столиці Болгарії, у місті Софія, відбудеться Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи. Там будуть напрацьовані рішення, які унеможливлять російський терор у Чорноморському регіоні.

"Наші держави й надалі разом гарантуватимуть глобальну продовольчу безпеку. Для цього Болгарія допоможе збільшити транзитний потенціал європейськими шляхами солідарності в напрямку портів Середземного моря", - підкреслив очільник уряду України.

Зокрема, йдеться як про автомобільний, морський, річковий, так і про залізничний транзит через Румунію та Болгарію до середземноморських портів Греції.

"Надзвичайно цінуємо конструктивну позицію Болгарії в сприянні безпечному транспортуванні української аграрної продукції", - додав прем'єр-міністр.

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