Болгарія допоможе з транзитом української агропродукції у напрямку портів Середземного моря, - Шмигаль
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з очільником уряду Болгарії Ніколаєм Денковим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Разом Україна та Болгарія зроблять усе можливе для безпеки у Чорному морі", - зазначив прем'єр.
Шмигаль повідомив, що у квітні в столиці Болгарії, у місті Софія, відбудеться Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи. Там будуть напрацьовані рішення, які унеможливлять російський терор у Чорноморському регіоні.
"Наші держави й надалі разом гарантуватимуть глобальну продовольчу безпеку. Для цього Болгарія допоможе збільшити транзитний потенціал європейськими шляхами солідарності в напрямку портів Середземного моря", - підкреслив очільник уряду України.
Зокрема, йдеться як про автомобільний, морський, річковий, так і про залізничний транзит через Румунію та Болгарію до середземноморських портів Греції.
"Надзвичайно цінуємо конструктивну позицію Болгарії в сприянні безпечному транспортуванні української аграрної продукції", - додав прем'єр-міністр.