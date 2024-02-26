У поліції повідомили, що в Авдіївці залишилось приблизно 700 місцевих мешканців

За інформацією поліції з Авдіївки не виїхало приблизно 700 людей.

Про це заявив інспектор відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону "Білий янгол" Павло Дяченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це не стовідсоткова інформація, але ми розуміємо, що приблизно 700 мешканців залишалися в Авдіївці", - розповів він.

Він зазначив, що коли екіпаж "Білих янголів" спілкувався з жителями Авдіївки, ніхто відкрито не підтримував Росію та окупантів.

"Коли поліцейські екіпаж "Білих янголів" кожного дня спілкувався з людьми, евакуйовував, допомагав, привозив гуманітарку, ніхто особисто в очі не казав, що вони чекають Росію. Ні, просто хтось мовчки приймав гуманітарку або щось інше", - додав Дяченко.

Водночас, коментуючи відео з місцевими жителями, які поширює російська сторона, він підкреслив, що місцеві, які "зустрічають" окупантів, - це "не масове явище".

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