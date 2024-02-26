Ми закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому, - Кулеба

Глава українського МЗС Кулеба закликав українців, які виїхали за кордон повернутись і допомогти країні.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю The Irish Times, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому", - зазначив він.

Кулеба підкреслив, що розуміє неможливість деяких людей повернутися через стан здоров'я чи інші обставини.

"Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися та допомогти Україні боротися та вижити своїм безпосереднім особистим внеском", - додав міністр.

За оцінками, з початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали шість мільйонів людей, більшість із них – до Європейського Союзу.

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