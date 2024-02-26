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Ми закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому, - Кулеба

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Глава українського МЗС Кулеба закликав українців, які виїхали за кордон повернутись і допомогти країні.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю The Irish Times, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому", - зазначив він.

Кулеба підкреслив, що розуміє неможливість деяких людей повернутися через стан здоров'я чи інші обставини.

"Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися та допомогти Україні боротися та вижити своїм безпосереднім особистим внеском", - додав міністр.

За оцінками, з початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали шість мільйонів людей, більшість із них – до Європейського Союзу.

Читайте також: Конфіскація заморожених активів РФ потрібна, щоб стримати інших потенційних агресорів, - Кулеба

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Володимир 818a3a06
    Він реально тупий
  • Харьков Сумской
    Щоб бачити те, що ви крадете гроші, наприклад 17 млрд. на дороги, не треба повертатися в Україну.
  • Серая Лиса
    Повернутися до зеленого раю? Де полюють на людей, де закриті кордони, де влада під час найстрашнішої війни будує дороги, де рахунки в банках буде блокувати воєнном?
    Це як в анекдоті - дідусь осліп, а не з'їхав з глузду.
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