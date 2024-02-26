Європейські країни повинні бути готові до можливого нападу РФ через кілька років, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про спільне розуміння європейськими країнами того, що вони мають бути готові до можливого нападу Росії у найближчі роки.

Відповідну заяву Макрон зробив під час конференції лідерів європейських держав, які прибули до Парижа задля обговорення шляхів підтримки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я помітив, що більш-менш всі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягає в тому, що ми повинні бути готові через кілька років до того, що Росія нападе на ці країни", - сказав президент Франції у своєму вступному слові.

"Ми всі згодні з тим, що не хочемо воювати з російським народом, але ми сповнені рішучості тримати ескалацію під контролем", - сказав Макрон, додавши, що мета зустрічі - зрозуміти, як "зробити більше з точки зору військової підтримки та бюджетної підтримки".

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