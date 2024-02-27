Австрія хоче залучити країни БРІКС до тиску на Путіна щодо досягнення миру

Австрія хоче, щоб країни БРІКС (Бразилія, Індія, Китай та ПАР) підштовхнули Путіна до миру з Україною.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для таких нейтральних країн, як Австрія, це була можливість вказати на те, що зараз потрібні нові шляхи реагування на конфлікт. Що нам потрібно вийти за рамки Європейської Ради, що нам потрібно залучити країни БРІКС – Бразилію, Індію, Китай чи Південну Африку, наприклад, - на нашому шляху до того, щоб чинити на Путіна більший тиск і змусити його замислитися над питанням миру", - пояснив він.

За словами канцлера, у цьому питанні Австрія знайшла також союзників з-поміж інших європейських країн.

"Це була не ізольована позиція нейтральних Австрії та Ірландії, а точно така ж позиція, наприклад, у Словенії, наших сусідів, а також Греції та інших", - сказав Негаммер.

Разом із тим, він наголосив на важливості подальшої підтримки України.

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"З одного боку, повна солідарність з Україною, а з іншого - створення рамкових умов для того, щоб вбивства припинилися", - додав канцлер.

Він також розповів, що під час зустрічі ті країни, які й раніше надавали Україні військову підтримку наголосили на важливості її продовження, а група нейтральних країн запевнила у продовженні гуманітарної допомоги.

"Для нас, як для нейтральних країн, важливо й надалі розширювати гуманітарну допомогу. Але, перш за все, важливо також знайти інших союзників поряд з Європою і США, які також можуть вказати Путіну на те, що те, що він робить, є глухим кутом. Він не досягнув своїх стратегічних цілей, але має бути спосіб зупинити вбивства. І для цього потрібно, щоб такі союзники, як Індія, Китай і Бразилія, здійснювали цей вплив на Путіна", - заявив глава уряду Австрії.

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