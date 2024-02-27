Україна може отримати 50-60 мільярдів євро з доходів від російських активів у ЄС, - спецпредставник Греції Ламбрідіс
Передає слова грецького дипломата Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Ламбрідіс розповів, що в ЄС наближаються до консенсусу щодо тоншого підходу до вилучення прибутків від російських активів - як державних, так і приватних - з метою створення фонду для підтримки України.
"Гадаю, що це питання кількох місяців", - зазначив він.
За його оцінками механізм ЄС дозволить отримати від 50 до 60 мільярдів євро.
"Це дрібниця, але це принаймні крок до того, щоб показати їм (росіянам - ред.): подивіться, що ви накоїли", - додав дипломат.
Водночас він виступив проти конфіскації російських активів, оскільки це суперечить міжнародному праву й своєю чергою призведе до конфіскації західних активів у Росії.
"Звичайно, росіяни відреагують і на це (використання прибутків - ред.). Але навіть якщо вони подадуть на нас до міжнародних судів, я думаю, що ми виграємо", - наголосив він.