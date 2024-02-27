Україна може отримати 50-60 мільярдів євро з доходів від російських активів у ЄС, - спецпредставник Греції Ламбрідіс

Спеціальний представник Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс заявив, що ЄС схвалить схему використання прибутків від російських суверенних активів на своїй території та скерує їх на допомогу Києву.

Передає слова грецького дипломата Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Ламбрідіс розповів, що в ЄС наближаються до консенсусу щодо тоншого підходу до вилучення прибутків від російських активів - як державних, так і приватних - з метою створення фонду для підтримки України.

"Гадаю, що це питання кількох місяців", - зазначив він.

За його оцінками механізм ЄС дозволить отримати від 50 до 60 мільярдів євро.

"Це дрібниця, але це принаймні крок до того, щоб показати їм (росіянам - ред.): подивіться, що ви накоїли", - додав дипломат.

Водночас він виступив проти конфіскації російських активів, оскільки це суперечить міжнародному праву й своєю чергою призведе до конфіскації західних активів у Росії.

"Звичайно, росіяни відреагують і на це (використання прибутків - ред.). Але навіть якщо вони подадуть на нас до міжнародних судів, я думаю, що ми виграємо", - наголосив він.

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