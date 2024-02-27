Україна активно співпрацюватиме з Болгарією в енергетичній сфері, - Шмигаль
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час спільного брифінгу з очільником уряду Болгарії Ніколаєм Денковим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Болгарія братиме активну участь у відбудові України. Особливо перспективними є енергетичний сектор, зокрема відновлювальна енергетика, а також атомна енергетика", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що для України цікавим є досвід Болгарії щодо відмови від російського ядерного палива та підвищення безпеки атомних електростанцій.
"Прагнемо також разом якнайшвидше реалізувати проєкт вертикального газового коридору. Це буде стратегічний маршрут постачання додаткових обсягів скрапленого природного газу для потреб регіону", - наголосив прем'єр.
Також він розповів, що Україна та Болгарія домовились, що профільні міністерства обох країн вивчать можливості встановлення інтерконекторів між електромережами України та Болгарії через електромережу Румунії в рамках ENTSO-E.
"Це сприятиме посиленню стабільності енергопостачання держав Південної та Східної Європи", - пояснив глава уряду.
За його словами, у планах на 2024 рік - проведення наступного засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, буде організовано українсько-болгарський бізнес-форум під патронатом торгово-промислових палат обох країн.