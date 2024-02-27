Україна активно співпрацюватиме з Болгарією в енергетичній сфері, - Шмигаль

Болгарія братиме активну участь у відновленні України. Особливий акцент на співпраці в енергетичній сфері.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час спільного брифінгу з очільником уряду Болгарії Ніколаєм Денковим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Болгарія братиме активну участь у відбудові України. Особливо перспективними є енергетичний сектор, зокрема відновлювальна енергетика, а також атомна енергетика", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що для України цікавим є досвід Болгарії щодо відмови від російського ядерного палива та підвищення безпеки атомних електростанцій.

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"Прагнемо також разом якнайшвидше реалізувати проєкт вертикального газового коридору. Це буде стратегічний маршрут постачання додаткових обсягів скрапленого природного газу для потреб регіону", - наголосив прем'єр.

Також він розповів, що Україна та Болгарія домовились, що профільні міністерства обох країн вивчать можливості встановлення інтерконекторів між електромережами України та Болгарії через електромережу Румунії в рамках ENTSO-E.

"Це сприятиме посиленню стабільності енергопостачання держав Південної та Східної Європи", - пояснив глава уряду.

За його словами, у планах на 2024 рік - проведення наступного засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, буде організовано українсько-болгарський бізнес-форум під патронатом торгово-промислових палат обох країн.

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