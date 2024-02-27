Макрон заявив про створення нової коаліції далекобійної зброї для України

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про створення нової коаліції для забезпечення України далекобійним озброєнням.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі лідерів більшості держав ЄС у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте, Франція поставила кілька ракет такої дальності, тож ми ухвалили конкретні рішення і тут. Зараз у нас є вісім наявних коаліцій, які володіють відповідними можливостями. Ми також вирішили надати нового імпульсу коаліції з протиракетної оборони, про необхідність якої заявив український президент, і створити дев'яту коаліцію сьогодні ввечері, коаліцію для ударів на далеку відстань, а отже, ракет та бомб середньої та великої дальності", - зазначив Макрон.

Він додав, що починаючи з цього вечора "Франція збирається мобілізувати всіх охочих, усі держави, які мають можливості, які почали або готові доставити нове обладнання". Наголосивши на тому, що "це питання, є надзвичайно важливим для українців, в яких є величезна потреба саме в такому озброєнні".

Франція також підтримує пропозицію прем'єр-міністра Естонії щодо мобілізації фінансування - європейські країни повинні взяти на себе боргові зобов'язання та створити спеціальний фонд для "фінансування спільних військових ініціатив на підтримку України".

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