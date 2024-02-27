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Макрон заявив про створення нової коаліції далекобійної зброї для України

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Президент Франції Емманюель Макрон розповів про створення нової коаліції для забезпечення України далекобійним озброєнням.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі лідерів більшості держав ЄС у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте, Франція поставила кілька ракет такої дальності, тож ми ухвалили конкретні рішення і тут. Зараз у нас є вісім наявних коаліцій, які володіють відповідними можливостями. Ми також вирішили надати нового імпульсу коаліції з протиракетної оборони, про необхідність якої заявив український президент, і створити дев'яту коаліцію сьогодні ввечері, коаліцію для ударів на далеку відстань, а отже, ракет та бомб середньої та великої дальності", - зазначив Макрон.

Він додав, що починаючи з цього вечора "Франція збирається мобілізувати всіх охочих, усі держави, які мають можливості, які почали або готові доставити нове обладнання". Наголосивши на тому, що "це питання, є надзвичайно важливим для українців, в яких є величезна потреба саме в такому озброєнні".

Франція також підтримує пропозицію прем'єр-міністра Естонії щодо мобілізації фінансування - європейські країни повинні взяти на себе боргові зобов'язання та створити спеціальний фонд для "фінансування спільних військових ініціатив на підтримку України".

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • polini orop
    Хлопці скоріше , ми не Китай нас реально мало
  • НБ
    У нас менпауер 11,5 млн. чоловіків від 18 до 49 років без обмежень придатних до військової служби. Так, частина з них воювати не хоче, адже жодна нормальна людина не хоче вбивати незнайомців доти доки вони не причинили йому зло. А кацапи-окупанти прийшли нас винищувати. Кацапи це зло. То ж доведеться воювати усім. І всі мають звикнути до цієї думки. Що тут такого? Покоління чоловіків народжувались і жили, давали потомство і помирали захищаючи свої країни, свої землі, свою власність. Вбивати кацапів це навіть не доля. Це проста чоловіча робота. І у нас непогано виходить! А от для кацапських окупантів доля це здохнути в Україні. Нас не мало! Нас більш ніж достатньо для повного винищення ******* кацапні, якої 22,5 мільйонів придатни до війни. 1 до 2х це не кілограмами на вагах. Ми праві, ми захищаємо своє тому ми кращі за кацапських покидьків і перемога буде за нами.
  • Павел Большак
    ми ще від попередньої ніхера не отримали, а Макрон вже нову створює. Мда... такі справи.
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