Новини

Росіяни 48 разів обстріляли Сумщину протягом дня. Одна людина зазнала поранень, - ОВА

5380
Обстріли Сумщини за 14 травня
Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Річківська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (10 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) та ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади та здійснили обстріли зі стрілецької зброї та ствольної артилерії (4 вибухи).
  • Новослобідська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухового пристрою (можливо ВОГ) (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: були мінометні обстріли (39 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (22 вибухи), авіаудар пуск НАР із гвинтокрила (4 вибухи).
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (17 вибухів), ствольної артилерії (7 вибухів), РСЗВ (7 вибухів) та скинув з БпЛА квадрокоптерного типу вибухові пристрої типу ВОГ (2 вибухи).

Читайте: У Білопільській громаді Сумщини оголошено додаткову евакуацію у зв’язку з інтенсивними обстрілами, - ОВА

  • Середино-Будська громада: здійснено атаку дронів-камікадзе типу "FPV" (9 вибухів), обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів) та мінометів (10 вибухів).
  • Глухівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: відбулися скидання з БпЛА квадрокоптерного типу вибухового пристрою (1 вибух) та обстріл зі ствольної артилерії (12 вибухів).
  • Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Дружбівська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (7 вибухів) та ствольної артилерії (17 вибухів) Внаслідок обстрілу з РСЗВ поранення отримав місцевий мешканець.
  • Білопільська громада: був обстріл зі ствольної артилерії ( 8 вибухів).

Також читайте: Армія РФ насправді планувала операцію наступу на Сумщині. Наразі утримує невелике угруповання сил у місті Суджа, - Буданов

Автор: Остап Грицишин

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини